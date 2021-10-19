Özdemir Bayraktar’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürülmüştü.

Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, "Babam, bizler için canımızdan kıymetli babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler" dedi.

Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlendi. Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, ÖZDEMİR BAYRAKTAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi.

Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti. Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN HAYATI

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, ülkenin tam bağımsızlığı için hayatını, sağlığını ve varlığını Milli SİHA'lara adadı.

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya gelen Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanlayan Bayraktar'ın çalışma hayatındaki azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki her zaman örnek gösterildi.

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Özdemir Bayraktar, dün 72 yaşındayken hayata veda etti.