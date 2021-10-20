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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan muhtarlara mesaj

Başkan Erdoğan'dan muhtarlara mesaj

20.10.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Muhtarlar Günü" programına video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında, devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarla daha yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek, "Bizim işimiz, Türkiye'ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hapis cezası aldığında kendisi için 'muhtar bile olamaz' manşetleri atıldığını da hatırlatan Erdoğan, "Akılları sıra küçümsemeye çalıştılar. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik" ifadelerini kullandı.
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