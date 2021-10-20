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FETÖ'ye 81 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir’de sabaha karşı yapılan operasyonlarda, 158 şüpheliden 97’si yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ’ye 81 ilde eş zamanlı operasyon

20.10.2021

İZMİR-ANKARA-DENİZLİ ve Balıkkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 335 şüpheliye yönelik çalışma yapıldı. İlk operasyon İzmir'de sabaha karşı yapıldı.

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 158 şüpheliden şu ana kadar 97'si yakalanarak gözaltına alındı. İkinci operasyon Ankara'da yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün yargı teşkilatı yapılanması ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içerisinde mahrem imam olan ve operasyonel hat kullananam 123 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Denizli ve Balıkesir'de yapılan operasyonlarda ise, 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Denizli'de belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

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