  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Polisi yaralayan CHP’li tutuklandı

Polisi yaralayan CHP’li tutuklandı

Polisi yaralayan CHP’li tutuklandı

20.10.2021

KOCAELİ'DE polis noktasında kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi sürükleyerek yaralayan, bir dönem CHP ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu, "Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Görevli Memura Direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadıkoğlu'nun emniyetteki ifadesinde arabasının hacizli yakalamalı olduğunu öğrenince panik yaparak kaçmaya çalıştığı, polisi yaralamak gibi bir niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polisi yaralayan CHP’li tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.