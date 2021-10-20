Polisi yaralayan CHP’li tutuklandı

KOCAELİ'DE polis noktasında kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi sürükleyerek yaralayan, bir dönem CHP ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu, "Görevli Memuru Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Görevli Memura Direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadıkoğlu'nun emniyetteki ifadesinde arabasının hacizli yakalamalı olduğunu öğrenince panik yaparak kaçmaya çalıştığı, polisi yaralamak gibi bir niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

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