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Haberler Yaşam 19 ay süren ‘şehitlik’ mücadelesini kazandılar

19 ay süren ‘şehitlik’ mücadelesini kazandılar

19 ay süren ‘şehitlik’ mücadelesini kazandılar

21.10.2021

SURİYE'DEKİ Barış Pınarı Harekatı'nda, 2019 yılında EYP patlaması sonucu fiziki yara almayan Denizlili Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu, birkaç ay sonra yüksek ses travmasına bağlı beyin damarlarının çatlaması sonucu hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde muhafız asker olmayan Oğuzhan Göçenoğlu'nun cenazesi, askeri tören olmadan Servergazi Mezarlığı'na defnedildi. Göçenoğlu ailesi, çocuklarına şehitlik unvanı verilmesi için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 19 aydır devam eden davada, mahkeme Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu'nun şehit olduğunda hükmetti. 19 aylık hukuk mücadelesinin ardından Göçenoğlu ailesi 'Şehitlik Belgesi'ni teslim aldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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