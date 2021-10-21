Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.