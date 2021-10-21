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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
AA

21.10.2021, 18:44

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

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