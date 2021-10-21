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Haberler Yaşam MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

21.10.2021

MADEN Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesi'nde patlama meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede dün sabah doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Patlamanın etkisiyle çevreye demir parçaların saçıldığı gürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, doğalgazın kesilmesinin ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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