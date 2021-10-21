Müge Anlı canlı izle 21 Ekim Perşembe

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Nurgül Beyhan'ın eşi için ''yasak ilişki'' iddiası... Nurgül Beyhan intikam kurbanı mı? Yaşar Bey, asılsız iddialarda bulunan kişi olan Kerem Bey'in önce aynaya bakmasını, kendi hayatında bir tek kadın olduğunu onun da eşi olduğunu iddia etti. Yayınlanan eski röportajda, Raziye Hanım, bir tarafta torunu bir tarafta oğlu olduğunu, torunun gelip oğlunu öldürdüğünü söylerken Dilaver Bey, yeğeninin kendilerine pusu kurduğunu, Yusuf, kardeşi ve annesinin bu çatışmayı gerçekleştirdiğini söyledi. ''Dj Gezgin'' cinayete mi kurban gitti? Rukiye Hanım'ın eşi Muammer Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu Alim Bey de stüdyoda. Muammer Bey, kayınvalidesinin ceset yeri ile ilgili bir şey anlatmadığını ama "Kardeşimi halıya sardılar, iki kişi geldi aldı götürdü" diye anlattığını, hatta o an telefonu kendisi değil annesinin açtığını "Gel kayınvaliden her şeyi itiraf edecekmiş" dediğini, sonra telefonda kendisinin konuştuğunu "Dayını Cemal öldürdü, halıya cesedi sardılar iki kişi geldi götürdü" dediğini iddia etti. Müge Anlı, aynı şeyi anlattıklarını söyleyip 6 Şubat'ta hastaneye değil direkt Cemal Bey'in evine gidildiğini, o gün Mehmet Bey'in komaya girdiğini, 20 Şubat'ta Mehmet Bey'in vefat ettiğini, 6 gün ölü olarak evde kaldığını 20 Şubat'ta 22.00'da öldüğünü, 26 Şubat'a kadar cenazenin evde kaldığını söyledi.