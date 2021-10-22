O sevgili hakim karşına çıkacak

İSTANBUL Kadıköy'de 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, erkek arkadaşıyla kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek ölmüştü. Şebnem'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın ifadesinde, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak başaramadım" demişti.
Savcılık, Timuçin B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlamıştı. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından şüpheli Timuçin Bayhan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
■ FATİH ŞENDİL
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