Yalan haber yapan Sputnik özür diledi

SPUTNİK Türkiye ve Halk TV'nin ortaya attığı, "Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı ve atıkları toplayacağı" iddiası yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Bakanlığa doğrudan bağlı resmi bir kurum olan Türkiye Çevre Ajansı'nın başkanlığını ya da yönetim kurulu üyeliğini Emine Erdoğan ya da Bilal Erdoğan'ın yürütmesi söz konusu dahi olamaz" değerlendirmesinde bulunuldu. Sputnik ve Halk TV'nin yalanı ise şu ifadelerin ardından ortaya çıktı: "Emine Erdoğan'ın atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağı yoktur. Kendisi atık toplayıcılarının sıfır atık projesinın gerçek kahramanları olduğunu her platformda dile getirmektedir." Sputnik, yaptığı yalan haberin ardından özür dilerken, Halk TV'de iftirayı dile getiren Özlem Gürses'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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