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Haberler Yaşam Yardımcı kaynaklar Kasım’dan itibaren ücretsiz dağıtılacak

Yardımcı kaynaklar Kasım’dan itibaren ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Yardımcı kaynaklar Kasım’dan itibaren ücretsiz dağıtılacak

22.10.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin Kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK
DERS kaynaklarının ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yeni yönerge hazırladıklarını duyuran Özer, şöyle devam etti: "Bir taraftan ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ederken, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bir yönerge değişikliğine gidiyoruz. Kasım ayından itibaren de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Aslında bunu, bu ay içerisinde uygulamaya geçirdik ama tüm illerde ilk defa Kasım ayından itibaren uygulamaya geçireceğiz."

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