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Haberler Yaşam 2 kisiyi yaralayıp kaçan konsolosun esine hapis

2 kisiyi yaralayıp kaçan konsolosun esine hapis

2 kisiyi yaralayıp kaçan konsolosun esine hapis

23.10.2021

İSTANBUL Bebek'te 2013 yılında alkollü şekilde kullandığı ciple bir motosiklete çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İsviçre eski Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, tekrar yapılan yargılamada "Bilinçli taksirle yaralama" suçundan aynı cezaya çarptırıldı. Mahkeme, sanığın kazadan sonra olay yerinden kaçması, dosyaya yansıyan pişmanlığının görülmemesi ve kusurunun oranı gibi hususları dikkate alarak cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

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