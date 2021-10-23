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Haberler Yaşam Aşı olmayanların adını cami hoparlöründen okudular

Aşı olmayanların adını cami hoparlöründen okudular

Aşı olmayanların adını cami hoparlöründen okudular

23.10.2021

AŞILAMADA mavi kategoriye geçmeyi hedefleyen Muş İl Sağlık Müdürlüğü, seferberlik başlattı. Oluşturulan mobil aşı ekipleri mahalle ve köyleri ziyaret ederken, görevliler de köy camisinin hoparlöründen ellerindeki listeye göre aşısızlar ile 2 doz aşı yaptırmamış olanların isimlerini okudu. İsimleri okunanlar, bu uygulama sayersinde tek tek standa gelip aşı oldu. Köy camisinden ismi anons edilen vatandaşlar, "Adımız okununca şaşırdık ve hemen geldik. Aşı olmayı unutmuştuk" diye konuştular.

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