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Haberler Yaşam Eski ayakkabıyı çalmanın cezası 7.5 yıl hapis

Eski ayakkabıyı çalmanın cezası 7.5 yıl hapis

Eski ayakkabıyı çalmanın cezası 7.5 yıl hapis

23.10.2021

Bursa'da bir apartman dairesinin kapısının önünden gece vakti eski bir çift ayakkabıyı çalan hırsız, yıllarca süren davada yargılandı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yıllar süren yargılamada cezaya çarptırılan sanığa bir kötü haber de Yargıtay'dan geldi. Davada son noktayı koyan Yargıtay, bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7.5 sene olduğuna hükmetti. Kararda, "Hırsızlık eyleminin gece gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılırken, yasaya aykırı davranılması bozma nedenidir" denildi ve sanığın cezası 7.5 yıla çıkartıldı.

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