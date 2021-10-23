İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 23 Ekim Cumartesi hava durumu...

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, °C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, °C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, °C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, °C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık