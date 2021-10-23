Meme kanserine karşı Göztepe-Karşıyaka işbirliği

İZMİR'İN ezeli rekabeti ile ünlü iki köklü takımı Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü, kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için bir araya geldi. Medicana International İzmir Hastanesi'nin projesinde birleşen kulüplerin kadın voleybolcuları, 'Ezeli rakipler olabiliriz ama meme kanserinin karşısında birlikteyiz!' mesajı verdi.