Su ısıtıcısının patladığı evden komşuları kurtardı

Bursa İnegöl'e bağlı Fındıklı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz, iddiaya göre su ısıtıcısını fişe takarak çalıştırdı. Isıtıcı, bilinmeyen nedenle bir anda patladı ve yangın çıktı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verip, Yavuz'un evde olma ihtimaline karşı binaya girdi. Evde olan Yavuz, komşularının yardımıyla alevlerin arasından kurtarılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastaneye kaldırılan ve yanık ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.