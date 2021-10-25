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Haberler Yaşam Harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında 8 PKK’lı öldürüldü

Harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında 8 PKK’lı öldürüldü

Harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında 8 PKK’lı öldürüldü

25.10.2021

BARIŞ Pınarı ve Pençe-Yıldırım harekat bölgelerinde 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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