Harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında 8 PKK’lı öldürüldü

BARIŞ Pınarı ve Pençe-Yıldırım harekat bölgelerinde 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.