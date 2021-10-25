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Haberler Yaşam Ordu’daki stad açılışında çirkin provokasyon

Ordu’daki stad açılışında çirkin provokasyon

Ordu’daki stad açılışında çirkin provokasyon

25.10.2021

YENİ Ordu Stadı'nın açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu taraftarı, bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlattı. Bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polis, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki sayfaları topladı. Yaşananlar tepkilere sebep olurken, sahaya konfetileri fırlattığı 4 kişi ise gözaltına alındı. Şahısların kitapları matbaada kestirerek konfeti haline getirdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

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