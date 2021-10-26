‘Bir oğlumu şehit ettiler diğer oğlumu da kaçırdılar’

Oğluna çağrı yapan Necibe Çiftçi, “Oğlum gel askere polise teslim ol, yeter artık” dedi.

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, 784'üncü günü geride bıraktı. Evlat nöbetini sürdüren anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği için şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "Benim evlatlarıma zarar veren HDP ve PKK'dır. Kardeşi dağdaydı, gelip diğerini şehit ettiniz. Bu acıyı bizim içimize düşürdünüz. Ben bu HDP'nin kapısından gitmeyeceğim" dedi.