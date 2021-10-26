Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı! İzmir’de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulıtlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimleri ile gece saatlerinde iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık