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Haberler Yaşam O laboratuvara baskın

O laboratuvara baskın

O laboratuvara baskın

26.10.2021

ÖZELLİKLE yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği iddia edilen Esenler'deki laboratuvara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerince baskın düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, Esenler'deki laboratuvara girerek iddialara yönelik incelemeler yaptı. Ekipler, laboratuvardaki bilgisayar kayıtlarını inceledi. İnceleme yapıldığı sırada turistlerin laboratuvar merkezine sonuç almak için geldikleri görüldü
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