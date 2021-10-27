11 ilaç daha geri ödeme listesinde

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, "1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Yapılan düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 742'ye ulaşacak. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında da yüzde 25 oranında artış yapıldı" dedi.

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