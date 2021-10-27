Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'DA üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. Genç kadını öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Ayhan, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayetin tüm detaylarını anlattı.

Azra'nın, ablası ile kalmak istemediğini öğrenince evine davet ettiğini söyleyen Ayhan, "Salonda uyuduğu sırada üstünü örtmek isterken elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek bağırdı ve yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim. O anda 'Sus ne bağırıyorsun?' diyerek iki elimle Azra'nın boğazını sıkmaya başladım. Ta ki Azra'nın hareketsiz kaldığı ana kadar boğazını sıktım. Azra'nın nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım" diye konuştu.