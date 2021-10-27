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Haberler Yaşam Irak şehidi Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

27.10.2021

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) şehit düştü. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yalman'ın cenazesi uçakla memleketi Osmaniye'ye uğurlanarak toprağa verildi.
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