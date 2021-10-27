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Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji’den zirai don uyarısı

27.10.2021, 08:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminlerini paylaştı.

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Zirai don uyarısı

Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğu açıklandı. Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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