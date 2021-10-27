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Haberler Yaşam Seni unutmayacağız ‘Alos’

Seni unutmayacağız ‘Alos’

Seni unutmayacağız ‘Alos’

27.10.2021

YENİ Asır Gazetesi'nde 28 yıldır sayfa sekreterliği yapan çalışma arkadaşımız Ali Osman Taş (52), dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün İzmir'de çoklu organ yetmezliğine bağlı solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi, havayolu ile Kayseri'ye oradan da memleketi Niğde'nin Bor İlçesine götürüldü.

Taş'ın cenazesi helallik alınmak üzere Şekerevleri Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Taş, daha sonra yakınları ve sevenleri tarafından İftiyan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

■ ALI ALTUNTAŞ/KAYSERİ

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