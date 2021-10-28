19, 20 ve 21. yüzyılın tanığı Yeni Asır hep ilklere imza attı

19, 20 ve 21. yüzyılın tanığı Yeni Asır Gazetesi, her dönem öncü bir rol üstlendi. Harf devriminden 20 yıl önce Latin harflerini kullandı. Ulu önder Atatürk ve devrimleri ile çok partili hayatı ve özellikle de demokrasiyi cesurca savundu. Ekonomik krizlere meydan okudu, hep halkın yanında yer aldı.

İlk renkli baskıyı gerçekleştirdi, ilk rotatifi, ilk ofset baskıyı Yeni Asır hayata geçirdi. Flaşlı fotoğraf makinasını ilk kullanan, ilk küçük ilan, ilk resimli ilan, ilk röportajları veren Yeni Asır ayrıca ilk özel dağıtım ekibini de kurdu.

DÜNYA'YA ÖRNEK OLDU

Bilgisayar teknolojisini basın hayatına uygulayarak Avrupa, Amerika ve Japonya'ya kadar bir çok uluslararası yayın kuruluşuna örnek oldu. Haber dilinde kullanılan "Miştir" eki yerini Yeni Asır ile "Di"li geçmiş zaman ekine bıraktı. İngiltere, şimdi dünyaca ünlü yayın organları arasına giren Today'i yayınlamaya başlarken, medya devi Murdoch da Yeni Asır'ın bir bayan elemanını İngiltere'ye davet edip kadrosuna bu işin eğitimini iş başında verdirdi. Yeni Asır, dünyadaki yenilikleri Türkiye'nin ilki olarak öğrenmek ve teknik yönden yansıtmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Zamana karşı yapılan hizmette elbetteki kelle koltukta bir hayat sürüyorsunuz. Gazetecilerin kaderi böyle. Kimi zaman mitinglerde bir serseri kurşun, kimi zaman trafik kazaları, kimi zaman stat terörünün kurbanı olabilirsiniz. Özdemir Baba (Hazar) ile göreve giderken trafik kazasında gözyaşlarıyla ebediyete uğurlanan Osman Öksüz'ü, Çeşme'den yorucu bir çalışma sonucu İzmir'e dönerken bir trafik celladının kurbanı olan Tarık Sarı'yı, bu görev şehitleri unutulmaz. Ceyhan Gür'ü de Çanakkale'den Trabzonspor maçından dönerken arabayla geçirdiği kaza sonucu yitirmiştik. Hepsinin ruhları şad olsun.

CEMİYETİN KURULUŞUNDA ÖNCÜ

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda Yeni Asır'ın yine büyük payı var. 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes seçim öncesi son mitingi İzmir'de yapar. Müthiş bir kalabalık vardır. Abartı saymayın, Alsancak'tan Karşıyaka'ya kadar teknelerden deniz görünmeyecek şekilde.

MENDERES'İ ZİYARET ETTİLER

MENDERES İzmirlilerin sevgi gösterileri arasında mutlu, Valilik Binası'na döner. O devirlerde Cemiyet Başkanlıkları dönüşümlü. Ali Şevket Bilgin ile Nihat Kürşat birlikte yönetiyor. Valilikte Başbakan Menderes'i ziyarete giderler. Kabulde Menderes, "Bir sıkıntınız var mı?" diye sorar. Bilgin ile Kürşat, bir cemiyet binalarının olmadığını, işhanının bir odasında ayakta kalmaya çabaladıklarını anlatırlar. Menderes bu kez, "Peki bir yer için teklifiniz var mı?" sorusunu yöneltir. O zaman Halkevine ait bir bina olan 1. Kordon'daki binayı isterler. Menderes beraberindeki Hasan Polatkan'a seslenir, "Hasan... O binayı İzmirli gazetecilere verdim" der. Böylece o bina Gazeteciler Cemiyeti'nin olur.