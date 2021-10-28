Almanya’da üniversite Türkiye’de lise okuyor

YAŞAR Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, sınavlarında tam puan alarak mükemmel derece ile kabul edildiği Almanya'nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi'ndeki eğitimine başladı. Çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza atan Özzengin, pandemi nedeniyle Almanya'daki yüz yüze üniversite eğitimine bu dönem başlayabilirken, bir yandan da Türkiye'de lise eğitimine devam ediyor.
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