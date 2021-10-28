Baykar’dan ilk uçuşun yapıldığı köye hediye

YERLİ ve milli İHA ve SİHA'larla Türk savunma sanayiinde çığır açan Baykar, ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köye İHA maketi hediye etti. İnsansız hava araçlarının 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyü sakinleri, hediye edilen İHA maketlerini çocuklarla birlikte heyecanla tamamladı. Köy muhtarı Ramazan Yılmaz, "İHA ve SİHA'ların ne kadar zor yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, bu gibi işlere imza atarlar" diye konuştu.

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