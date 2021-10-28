Çip üretimi için yatırımlar artmalı

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, yatırım, sanayi ve lojistik alanlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

"Türkiye'nin 2022 yılı beklentisi, 2021 yılına göre daha olumlu" diyen Başkanı Karabağlı, "Ancak yüksek enflasyon ve dövizdeki dalgalanma ve buna bağlı olarak faizlerdeki yüksek seyir, özellikle yatırımın önünde temel engeli oluşturuyor. Öte yandan başta otomotiv olmak üzere bir çok sektör pandemi ile beraber artan çip ihtiyacına bağlı olarak sıkıntı yaşıyor, çip sıkıntısı sürüyor ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor" dedi. Tedarik zinciri anlamında Avrupa piyasasına en uygun konumda bulunan, lojistik imkanları ile fark yaratan Türkiye olarak bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini vurgulayan Mustafa Karabağlı "Tedarik zincirine tam anlamıyla hakim olmak artık yeni ticari hayatta uluslararası firmalar ve ihracatçılar açısından kaçınılmaz durumda. Her ne kadar küreselleşme ve dijital imkanların dünyayı büyük bir köye dönüştürdüğünü söylesek de pandemi bize gösterdi ki fiziksel mesafeler, lojistik ve üretim zinciri için hala önemli. O sebeple küresel ölçekte üretim yapan ve dünya piyasalarına ürün veren firmalar yeni düzende tedarik zincirinin boyunu kısaltmaya odaklanıyorlar. Bu konuda da Avrupa piyasasına en uygun konumda bulunan, lojistik imkanları ile fark yaratan Türkiye olarak bu fırsatı da kaçırmamak durumundayız."

YATIRIM VE ZİHNİYET

"Acilen özellikle yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek ortamı yaratmak mecburiyetindeyiz" diyen Karabağlı, "Bu duygu ve düşüncelerle bana fikirlerimi paylaşma imkanı veren İzmir'in köklü gazetesi Yeni Asır'ın 127. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi. Teknoloji üretiminin başlı başına ayrı bir yatırım ve zihniyet gerektirdiğini vurgulayan Karabağlı, "Türkiye bu konuda lojistik imkanları, sanayicisi ve girişimcisi ile avantajlı bir ülke. Manisa'da dev sanayi şirketlerimiz var, İzmir iklimi, sosyal ve kültürel imkanları ve özellikle farklı yaşam biçimlerine toleranslı yapısı ile çip gibi bir teknolojiyi üretecek sıra dışı zekaların, Z kuşağının yaşamayı tercih edeceği bir kent. Bu avantajları kullanarak çip üretimine yönelik yatırımları bölgemize çekmek için çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.