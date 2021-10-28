'Cümleler doğrudur sen doğru isen doğruluk bulunmaz sen eğri isen...' Yazıma Yunus Emre'nin bu muhteşem sözüyle başlamayı tercih ettim. İçinde bulunduğumuz bu sene Yunus Emre ve Türkçe yılı... Dolayısıyla hem Yunus Emre'yi yad etmiş olmak hem de doğrunun Yeni Asır Gazetesi'nin vazgeçilmez bir ilkesi olduğunu vurgulamak istedim. Korona virüsün dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde insanlık ayakta kalmaya çalışıyor. Aileler, bireyler ve toplum kendilerini korumak ve hatta yok olmamak için eski alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Hiç kimse artık eskisi gibi değil ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Pandemi sürecinde insanlar gerçek hayatta birbirlerinden uzaklaşırken, sanal dünyada daha çok yaklaştı.

TEKNOLOJİ MESAFELERİ KISALTTI

21'inci yüzyıldaki teknolojik gelişmeler medya ve haberleşme tekniklerini de hızla değiştirdi. Geleneksel medya, gazete ve televizyonun yanında yeni medya ve internet dünyası, insanlar arasındaki haberleşmeyi hızlandırdı. Bilişim teknolojileri sayesinde mesafeler ortadan kalktı. Şimdi dünyanın neresinde olursanız olun, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Ancak bu hızlı haber trafiğine de dikkat etmek gerekiyor. İşte bu haber ve bilgi doğru mu? Yoksa toplumu ve insanları yönlendirmek için algı operasyonu mu yapılıyor? Bu soruları sık sık sormamız, gerçeğe ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden sosyal medya büyük tehlike oluşturuyor. Bazen gerçeği saptıran, yalan haberler yeni medya ile gündeme sürülüyor. Toplumlar sürü psikolojisiyle yönetilmeye çalışılıyor.

127 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN

İşte bu noktada doğru, belgeli ve güvenilir haberciliğe daha fazla ihtiyaç var. Yeni Asır gibi köklü gazeteler ön plana çıkıyor. Türkiye'nin en eski gazetesi Yeni Asır, bu ilkeler doğrultusunda 127 yıldır doğru ve güvenilir habercilik yapıyor. Yeni Asır'ın 1895 yılında Selânik'te başlayan doğru ve dürüst habercilik serüveni günümüze kadar aralıksız sürdü. Gazetemiz Yeni Asır günümüzden geleceğe, vatan, millet ve bayrak değerlerine sadık kalarak gerçek ve dürüst habercilik ilkelerinden asla taviz vermeden yayın hayatına devam edecektir. Elinizdeki bu gazeteyi, gerçekten 127 yılın onur ve gururunu yaşayan, okuyucularına haber vermekten başka ideali olmayan, bu mesleğe yıllarını vermiş deneyimli ve heyecanlı bir ekip hazırlıyor. Türk medyasının ulu çınarı Yeni Asır'a emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Nice yıllara Yeni Asır...