Dış satım yüzde 61 arttı

2020 yılında 1 milyar 361 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırarak Ege İhracatçı Birlikleri'nde en fazla ihracatı gerçekleştiren birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, "2021 yılı için yıl başında belirlediğimiz 1,4 milyar dolar ihracat hedefimizi Eylül ayı itibariyle aşmış bulunuyoruz, bu başarılarından ve sektöre katkılarından dolayı tüm üye firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Aynı performans ile 2021 yılını kapatacaklarına inandığını belirten Ertan, "2021 yılı Ocak-Eylül ihracat rakamlarına baktığımızda demir ve demirdışı metaller sektörümüzün 1 milyar 572 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz; bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 61 oranında artışa karşılık geliyor. Son 12 aylık peridotta da 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bulunmaktayız. Miktar bazında bakıldığında da 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 945 milyon ton olan ihracatımız 2021 yılında yüzde 24 oranında artarak 1,1 milyon tona ulaştı."

ENERJİ KRİZİ

YILIN başında, bu yıl satışlarda artış öngördüklerini belirten Yalçın Ertan, "Pandemiden sonra normalleşme dönemine geçtiğimizde çelik kullanan sektörlerin taleplerinin artacağını öngörmüştük ancak talepler beklediğimizin de üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıla göre bazı ürünlerde fiyatlar yüzde 40 ile yüzde 120 arasında artsa da alıcılar hem fiyatların daha da artacağı beklentisi hem de stokta bir miktar ürün bulundurma tercihleri sebebiyle daha fazla ürün talep etmeye başladı. Talep yükselirken hammadde ve yarı mamul üretimi kısmında hem tedarikte hem de fiyatlarda bir stabilite sağlanamaması sebebiyle ürün fiyatların daha da artmaya başladığını aktardı. Üretim için önemli girdilerden olan kömürde Çin'in Avustralya orijinli kömürlere kısıtlama getirmesi, tedarikçi konumunda bulunan Brezilya, Hindistan'ın pandemiyi sert geçirmesi, hurdada üretim şeklini yüksek fırınlı üretimden elektrik ark ocaklı üretime döndürme yönünde girişimlerde bulunan Çin'in etkisinin; Çin'de ve AB'de yaşanmaya başlayan enerji krizinin tedarik süreçlerine ve fiyatlara etkisi olacağını öngörüyoruz" dedi.

"ILK SIRALARDA YER ALACAGIZ"

Ertan, "Dünya'da yaşanan tüm bu olağan dışı koşullara rağmen demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörü ihracatçıları, hem Eylül ayında hem de Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden biri olmamızı sağladı, yıl sonunda da şartların böyle gitmesi durumunda yine en fazla ihracat yapılan sektörler içerisinde ilk sıralarda yer alacağımıza inanıyorum" dedi