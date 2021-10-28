Duayen gazeteciler kentin dört bir yanında

Türkiye'nin en büyük bölge gazetesi olarak yüzyılı aşkın süredir habercilik faaliyetlerini başarıyla yürüten ve son dönemde ulusal gazete olarak yayın hayatına devam eden Yeni Asır Gazetesi, çalışanlarıyla da kentin dört bir yanına damgasını vurdu. Sokak ve parklara Yeni Asır çatısı altında uzun yıllar emek vermiş başarılı ve duayen gazetecilerin isimleri verildi. Kent ve ülke gündemine damga vuran haberleriyle olduğu kadar çalışanlarıyla da 127 yıllık marka değeri haline gelen Yeni Asır çalışanlarının isimlerinin verildiği park ve sokaklar, İzmir'in simgesi haline geldi. Şimdi gelin asırlık çınar Yeni Asır Gazetesi'nin 127. kuruluş yıldönümü vesilesiyle park ve sokaklarda yaşayarak ölümsüzleşen o isimleri yeniden analım.

TARIK SARI SOKAĞI

2006 yılının Eylül ayında Çeşme'den haber dönüşü sırasında Urla yakınlarındaki otoyolda geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda eden, Yeni Asır'ın deneyimli magazin muhabiri Tarık Sarı'nın adı, Konak'a bağlı İkiçeşmelik semtinde kendisine ait fotoğraf stüdyosu bulunan 816 sokağa verildi.

BARIŞ SELÇUK PARKI

HATAY Poligon semtindeki parka adı verilen gazeteci Barış Selçuk, 1986 yılında Yeni Asır'da ekonomi muhabirliği yaptı. 5 Ağustos 1994'de Giresun'a habere giderken geçirdiği trafik kazasında 33 yaşında hayata veda etti. Toplam 10 bin metrekare alan üzerinde bulunan Barış Selçuk Parkı içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanı, çocuklar ve yetişkinler için spor aletleri yer alıyor. Ayrıca figürlü duvarlar, dikey bahçe, amfi, kuru ve süs havuzu da bulunuyor

OSMAN ÖKSÜZ PARKI

YENİ Asır Gazetesi muhabiri Osman Öksüz, 18 Ocak 1984'te iş için Çeşme'ye giderken, otomobille Narlıdere yakınlarında kaza geçirerek yaşamını yitirdi. Merhum gazetecinin adı Konak Güneşli Mahallesi'ndeki parka verildi. 3 bin 400 metrekarelik alana sahip olan parkta, basketbol sahası, çocuk oyun grupları, sokak spor aletleri, banklar ve havuz başı alanı yer alıyor.

ÖZDEMİR HAZAR PARKI

YENİ Asır'da 10 yıl boyunca "Dert Babası" köşesini hazırlayan Özdemir Hazar'ın ismi, Konak Güneşli Mahallesi'ndeki parka verildi. Yeni Asır Gazetesi'nin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği park, Mayıs 2000'de mahalle halkının hizmetine açıldı.

ERKİN USMAN SOKAĞI

YENİ Asır'da "Pota" isimli köşesiyle uzun yıllar okuyucularıyla buluşan "enişte" lakaplı Erkin Usman'ın adı, Mavişehir'deki bir sokağa verildi. 1938 yılında Karşıyaka'da dünyaya gelen ve 1968 senesinde Yeni Asır Gazetesi'nde sayfa sekreteri ve editör olarak işe başlayan Usman, geçtiğimiz yıl aralık ayında vefat ederek aramızdan ayrıldı.

ŞEVKET ÖZÇELİK SOKAĞI

YENİ Asır'da eklerin hazırlanması ve spor yazarlığı görevlerini yürüten duayen gazeteci Şevket Özçelik'in adı, daha kendisi hayattayken Mart 2009'da Alsancak Kültür Mahallesi'ndeki 1379 sokağa verildi. 55 yıllık meslek hayatını geride bırakan Özçelik, 17 Ekim 2013'te 73 yaşındayken yaşamını yitirdi. 1966 yılında Yeni Asır'da Ege masası şefi olarak görev alan, 1968-1982 yılları arasında da spor bölümü müdürlüğü yapan Özçelik, 1982'de Yeni Asır Yazı İşleri Müdürlüğü, 1987'de de Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.