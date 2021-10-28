Düne, bugüne ve geleceğe ışık tutan gazete

Türk basınının öncü gazetesi Yeni Asır, 127'nci yıl dönümünü coşku ve gururla kutladı. Turkuvaz Medya Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak yayınladığı kutlama mesajında, "Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi Yeni Asır Gazetesi'nin 127. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk basınına devrim niteliğinde yenilikler getiren ve 'Asır' adıyla Selanik'te 127 yıl önce yayın hayatına başlayan gazete 'Yeni' kelimesinin eklendiği günden itibaren latin harflerini kullanan ilk Türk gazetesi olarak tarihte yerini aldı" dedi.

ÖNCÜ GAZETE

Mesajında Yeni Asır'ın basın sektöründe yaptığı öncülükleri anlatan Albayrak, "Yeni Asır Gazetesi; Türkiye'nin ilk ofset baskı tekniğini uygulaması, ilk spor ve ilk magazin ekini yayınlaması, ilk bilgisayar teknolojisini basın hayatına kazandırması ve haber dilinde 'miştir' eki yerine 'di'li geçmiş zaman eki kullanmasıyla Türk basınında büyük değişimlere de imza attı. Tarafsız, sorumlu ve dürüst haber anlayışından ödün vermeyen, okuruna yakın bir gazete anlayışıyla Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerle buluşturan Yeni Asır, Türk basın hayatının mihenk taşıdır. Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve köklü gazete yapan ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, ebediyete intikal etmiş basın emekçilerini de bu vesileyle yâd ediyorum. Nice yıl dönümlerini beraber kutlamak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

OBJEKTİF HABERCİLİK

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir kutlama mesajında, "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak, değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir" dedi. "Yeni Asır olarak biz de bundan önceki 126 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla, yayın ilkelerinden ödün vermeden, objektif habercilik anlayışı ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz" diyen Demir, şöyle devam etti: "Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve lider gazete haline getiren ve bu başarıyı gelecek yıllara da taşıyacağına inandığım, emeği geçen herkese teşekkür eder, bu başarıların daim olması temennisiyle, daha nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı dilerim."

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda "Bu Köyde Söz Kadınların" haberiyle Bergama Belediyesi Özel Ödülünü Yeni Asır Muhabirlerinden Mert Yasin Alpdündar kazandı.

HABERCİLİĞİN OKULU ÖDÜLLERE DOYMUYOR

HER yıl yapılan yarışmalardan pek çok ödül alan Yeni Asır Gazetesi'nde gelenek yine bozulmadı. Yeni Asır ekibi, katıldıkları yarışmalardan bu yıl da ödüllerle döndü. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda ve Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğinde Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'da Yeni Asır'a toplam 4 ödül çıktı.

HABER, TASARIM, FOTOĞRAF

Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Yeni Asır Gazetesi'nden Yasemin Durmuş röportaj/söyleşi kategorisinde "Koronayı Narkoz'la Uyuttular" söyleşisiyle ve sayfa düzeni kategorisinde "Oscar'ın Renkleri" sayfasıyla iki ödüle layık görüldü. Yine Yeni Asır'dan Görkem Türkyılmaz ise spor fotoğrafı kategorisinde ödül kazandı. Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi. Yarışmada "Bu Köyde Söz Kadınların" haberiyle Bergama Belediyesi Özel Ödülünü Yeni Asır Muhabirlerinden Mert Yasin Alpdündar kazandı. Mert Yasin Alpdündar ödülünü, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun elinden aldı.