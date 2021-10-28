Ege’de spor şahlandı

Ege takımları geçtiğimiz sezon zirveye çıktı. Altay, Manisa Futbol Kulübü, Bucaspor, Somaspor ve Nazilli Belediyespor şampiyonluk sevincini yaşadı. İzmir ekibi Altay, 2020-2021 sezonunu 34 maçta topladığı 63 puanla ligi 5. sırada bitirdi ve Play- Off'a kaldı. Ligi 20 galibiyet, 3 beraberlik, 11 de mağlubiyetle tamamlayan siyahbeyazlılar, kalesinde 39 gol görürken, rakip filelere ise 66 gol gönderdi. İzmir temsilcisi Play-Off yarı finalinde karşılaştığı İstanbulspor'u ilk maçta evinde 3-2'lik skorla geçerken, rövanş maçından ise 1-0'lık galibiyetle ayrılarak finalde bir başka İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Altay, Portekizli forvet Paxiao'nun golüyle Altınordu'yu 1-0'lık skorla geçerek 18 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Son haftalarda göreve gelen efsane hoca Mustafa Denizli yıllarca formasını giydiği kulüpte teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

MANİSA FK TARİH YAZDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2020- 2021 sezonunda mücadele eden Manisa FK ise 36 maçta topladığı 84 puanla sezonu zirvede bitirip TFF 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. O sezon 24 galibiyet ve 12 beraberlikle namağlup şampiyon olan Manisa temsilcisi 84 gol atıp, 22 gol yedi. Siyah-beyazlılar attığı 84 golle maç başına 2,33 gol ortalaması yakaladı ve ligin en çok gol atan takımı oldu. Manisa FK kazandığı şampiyonlukla Türkiye fut- bol liglerinde tarihe geçti. 1991- 1992 sezonunda o zamanki adı Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adı Süper Lig olan ligde namağlup şampiyon olan Beşiktaş'tan 29 yıl sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan Manisa FK, adını tarihe yazdırdı.

BUCASPOR 1928 ZİRVEDE

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2020-2021 sezonunda topladığı 67 puanla ligi 2. sırada bitirerek adını Play-Off'a yazdırdı. Ligi 68 puanla lider bitiren Diyarbekirspor'un 1 puan gerisinde kalan sarılacivertliler, 1.Tur'da Arnavutköy Belediye'yi 1-1 ve 2-0, 2.Tur'da Yeşilyurt Belediye'yi 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla geçmesini bildi ve final biletini aldı. Finalde ise İskenderunspor'u normal süresi 1-1, uzatma dakikaları da 2-2 biten maçta seri penaltılarla 5-4 yenerek adını 2. Lig'e yazdırdı ve Buca'nın 11 yıllık kupa hasretine son verdi. Oynadığı 15 İç saha maçında rakiplerine boyun eğmeyen Fırtına, topladığı 39 puanla evinde en fazla puan alan takım oldu.

KUŞADASISPOR COŞKUSU

Bölgesel Amatör Lig'den de Kuşadasıspor, 20 yıllık Üçüncü Lig hasretini sonlandırdı. 3. Lig (BAL) Play- Off finalinde Aliağa FK ile karşılaşan Kuşadasıspor 90 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu 4-2 galip gelerek büyük mutluluk yaşadı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan ekip yeni hedefini 2. Lig olarak belirledi.

■ BERKE ÖZBAY