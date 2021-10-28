‘EGİAD olarak istihdam seferberliğine hazırız’

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, istihdama destek olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Yeni Asır'a 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentilerini anlatan Yelkenbiçer, ülke ekonomisine en büyük katkının istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Yelkenbiçer, "Bir istihdam seferberliğine ihtiyaç var bence. Biz de EGİAD olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi. Tüm dünyada aşılama sürecindeki hızlı ilerleme ile 2021 yılının beklentilerin hızla toparlandığı bir yıl olduğunu belirten EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Bu süreçte, 2021 başında yaşanan aşı güvenliği ve benzeri tartışmaların geride kalması oldukça önemli bir gelişme. Geride bıraktığımız yaz ayı hem makroekonomik veriler hem de beklentiler anlamında pandeminin artık geride kaldığı havasını veriyor. Aşılama süreci turizm sezonu açılırken kısıtlamaların tüm dünyada büyük oranda kalkmasını sağladı. Aşılama süreci aynı zamanda, pandemi döneminde tarihi dip yapan küresel mobilitenin normalleşmeye dönüş sürecini de başlatmış oldu" diye konuştu.

EKONOMİ BÜYÜYOR

Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Yelkenbiçer, "Geçtiğimiz ay Orta Vadeli Program (OVP) yayımlandı. Merkez Bankası'nın ve piyasanın tahminleri ile bire bir örtüşmüyor ama genel itibariyle programda yer alan rakamların tutarlı olduğunu düşünüyorum. 2021 için yüzde 9 ve 2024 yılına kadar da yüzde 5 seviyesinde büyümenin öngörüldüğü gözüküyor. 2021 için öngörülen yüzde 9'a bakarak yılın son 3 ayında yavaşlama beklendiğini anlıyorum; zaten pandemi kısıtlarının kalkması ile ve yaz ayının da etkisi ile hızlı bir toparlanma olmuştu ki mevsimsel olarak bu doğrultuda yavaşlama da normal olacaktır. Programın 2021 enflasyon tahmini ise yüzde 16.5; fakat 2022 'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilmiş. Bu konuda gerçekten yanılmayı çok isterim ama kanaatim 2022'de enflasyonun tek haneye düşmesinin biraz zor olacağı yönünde. Birçok platformda sıklıkla işsizlik konusuna dikkat çekmeye çalıştık; özellikle genç nüfusun moralini de etkileyen bir durum bu programda 2024 yılına dek tahminler hep yüzde 10-12 bandında; bu doğrultuda bir istihdam seferberliğine ihtiyaç var bence; biz de EGİAD olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.

DESTEKLEMELER DEVAM ETMELI

BU yıl ihracat rekoru kırılarak cari açık beklentisinin yüzde 2.6 seviyesinde tutulduğunu bu anlamda döviz girdisi sağlayan faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Yelkenbiçer, "İhracata halihazırda olan destek devam etmeli ve mutlaka ithalat oranı azalmalı. Bunun için sanayicinin desteklenmesi çok önemli. Dünyanın Türkiye'ye ekonomi penceresinden bakışı açısından bazı raporları incelediğimde düşüncelerime yakın yaklaşımlar olduğunu görüyorum. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5.8'e, 2022 büyüme tahmini ise yüzde 3.5'tan yüzde 3.3'e düşürdü. Yüksek belirsizliğin devam etmesine rağmen enflasyonun 2022'de çoğu ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesinin bekleniyor. IMF ye göre bir çok ülkenin milli gelirinin 2021 yılında veya 2022 yılı ortalarında salgın öncesi seviyesine ulaşacak. Tabi ki aşıya erişimin ve aşılama hızlarının ülkeler arasında farklılaşması ekonomiye de yansıyor. Bu anlamda ülkemizin aşı karnesinin oldukça iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu beraber yaşadık ve gözlemledik" dedi.