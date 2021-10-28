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Haberler Yaşam Emine Erdoğan, Büyükelçi Chilcott ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Büyükelçi Chilcott ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Büyükelçi Chilcott ile bir araya geldi

28.10.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan'ın Chilcott'a 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarılı geçmesi ve konferansın iklim değişikliği sorunlarının çözümüyle ilgili hayırlı sonuçlara vesile olması temennisini ilettiği öğrenildi.
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