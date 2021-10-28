Esnaf ve sanatkarlar Türkiye ekonomisinin lokomotifidir

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Yeni Asır'a 2021 yılının genel değerlendirmesini yaparak 2022 için öngörülerini anlattı. "Türkiye 2021 yılına, kötü ve zorlu bir 2020 yılı mirasıyla girmiştir. 2018 yılı Ağustos'unda yaşanan kur şoku ekonomik sıkıntılara neden olmuş, arkasından Covid-19 salgınının başlaması da bu zor süreci daha da ağırlaştırmış, ekonomik hayat adeta durma noktasına gelmiştir" diyen Başkan Mutlu, "Salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, ekonomiye olumsuz yansımış, 2020'de başlayan iş hacimlerinde daralmalar, işten çıkarmalar, finansal ödeme güçlükleri, tahsilat sıkıntıları, borç ertelemeleri, kiraların ödenememe sorunları, tedarik zorlukları, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda talebin ciddi oranda azalışı gibi problemler zirve yaparak 2021 yılında da etkili şekilde devam etmiştir" dedi.

SALGININ ETKİLERİ

Mevcut durum itibariyle Türkiye ekonomisinin başlıca sorununun yüksek oranlı enflasyon olduğunu söyleyen Zekeriya Mutlu, "Enflasyonu kontrol altına almadan, enflasyonist beklentiler kırılmadan yapılacak her faiz indirimi yüksek kur, Lira bazında yüksek ithalat maliyeti, artan maliyet enflasyonu zinciri olarak geri dönecektir. Dolayısıyla faiz indirimi ile dalgalanan döviz kurlarının disipline edilerek aşağıya çekilmesi, 2022 yılında ekonomi birimlerinin başlıca hedefleri arasında yer almalıdır. Döviz kurlarındaki artışların dış ticaret açığı ile cari açığı azaltıcı yönde etki etmesi de muhtemeldir. İhracat artışından çok ithalatın azalması, dış ticaret açığının azalmasına da yol açabilecektir. Ancak, dünya genelinde artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle cari açıkta beklenen iyileşme umulan düzeyde de olamayabilir. Kısaca ifade etmek gerekirse; Covid-19 salgını dünya ülkelerine negatif ekonomi değerleri, bütçe açıkları, küresel boyutlu borç krizleri, anti sosyal yaşamlar gibi kötü miraslar bırakmıştır. Önümüzdeki süreçte, hem üyelerimiz, hem ülkemiz, hem de tüm dünya için pandeminin sona ermesi, küresel ve ulusal düzeyde ekonomik dengelerin en kısa sürede yerine oturması en büyük temennimiz olacaktır" diye konuştu.