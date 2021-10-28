İzmir Valisi Köşger: ‘Yerelden bölgesele, bölgeselden evrensele yayıncılık’

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın ve medya kuruluşları, toplumumuzun haber alma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında, kamuoyu oluşturma ve bilgilendirme gibi önemli işlevler de üstlenmektedir. Basın, aynı zamanda, devletten vatandaşlara yönelik bilgi aktarımını gerçekleştirmekte, vatandaşların devletten taleplerini de uygun zemin ve zamanda gündeme getirebilmektedir. Bu kabiliyetiyle, istisna bir misyonu yerine getiren basın ve medya kuruluşları, ne denli mühim bir sivil toplum örgütü olduğunu gözler önüne sermektedir.

KENTİN NABZINI TUTUYOR

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de, bundan 127 yıl önce yayın hayatına merhaba diyen Yeni Asır Gazetesi de yukarıda söz edilenlerle birlikte, basının diğer temel işlevlerini layıkıyla yerine getirmekte, ilimizin ve bölgemizin nabzını tutmayı sürdürmektedir. Yeni Asır; insan hakları ve basın özgürlüğü başta olmak üzere, evrensel değerlere ve basın meslek ilkelerine bağlı, objektif, tarafsız, devlet ve millet çıkarlarını önceleyen bir zihniyetle yayın hayatını sürdürmektedir. Günden güne gelişimini ve değişimini sürdüren kentimizde; ekonomide, eğitimde, sporda, sanatta, sağlıkta ve sosyal hayatta yaşanan önemli gelişmeler, Yeni Asır'ın yaygın ve modern iletişim araçları aracılığıyla, İzmir'den Türkiye'ye, hatta dünyanın farklı noktalarına iletilmektedir. Böylece Yeni Asır, yerelden bölgesele, bölgeselden evrensele evrilen yayıncılık anlayışını da ortaya koymaktadır.

TECRÜBE VE BİRİKİM

Yeni Asır'ın bir asrı aşan tecrübe ve birikimiyle, bundan sonraki süreçte de İzmir'imizin ve İzmirlilerin, Ege Bölgesi'nin, gerektiğinde de ülkemizin çıkarlarını gözeten yayınlar yapacağından şüphe duymuyorum. Bir kurumun ayakta kalmasında, sahipleri veya işletmecileri kadar çalışanlarının da aidiyet duygusu ve yoğun emekleriyle, vazgeçilmez birer unsur olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla Yeni Asır'ın sektörde duayen hale gelmesinde ve büyük başarılarında katkısı bulunan tüm personelin, her türlü takdiri hak ettiği inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkeli yayıncılık anlayışının her diam sürmesini dilediğim Yeni Asır Gazetesi'nin 127. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, Yeni Asır Ailesi'nin tüm fertlerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.