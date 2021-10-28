Su ünlerinde 2023 ihracat hedefi 3.5 milyar dolar

Ege Bölgesi'nde gıda ihracatında lider birlik konumuna yükselen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, son 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 31'lik artışla 932 milyon dolardan 1 milyar 226 milyon dolara taşıdıklarını ifade etti. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduklarını söyleyen Girit, "2019 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar dolarlık ihracat tutarıyla 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk önce yakalayan sektörlerden olduk. 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen sektör olarak 2,45 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2021 yılının Ocak - Eylül döneminde de ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 1 milyar 731 milyon dolardan, 2 milyar 382 milyon dolara yükselttik.2023 yılı sonunda ise sektör olarak 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı hedeflemekteyiz" dedi.

İSTİKRARLI ARTIŞ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak su ürünlerinden, kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine insanlığın üç öğün beslenme ihtiyacına cevap veren bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Başkan Girit, "Salgın döneminde sağlıklı gıda tüketim talebindeki artış ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Fiziki fuarlar ve sektörel ticaret heyetleri yapamamış olmamıza rağmen, yeni dünya düzenine sektör olarak gayretli çalışmalarımız ile adapte olarak hızlı ve başarılı bir dönem geçiriyoruz. Yıllık ihracatımız ilk kez 3 milyar doları aştı. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3,5 milyar dolar ihracat hedefimize tüm üye ihracatçıalrımızın özverili çabaları ile emin adımlarımızla ilerliyoruz. Birlik olarak öncelikli hedefimiz ise, sektörde ve alt-sektörlerde istikrarlı ihracat artışını sağlamak. Ülkemiz kaynaklarının akılcı ve planlı kullanılması uluslararası rekabette güçlü olmamıza katkı sağlayacaktır" dedi.

ORTAK AKILLA

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimize aktif üye sayısının 249 olduğunu ve tüm üyeler ve paydaşlarla bireysel değil, ortak akıl üretebilen ekip oluşturmak önceliği olduğunu söyleyen Girit, "Ayrıca ülkemiz su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması, yaşanan sorunlara çözüm bulunması, ihracatçılarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile iş birliğinin arttırılması için çalışmaları sürdüreceğiz. İhracatçılar olarak, 2019 yılının başından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ettik. 2021 yılı da başta pandemi olmak üzere küresel ölçekte yaşadığımız siyasi sosyal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yaşanan küresel ticarette daralma bütün ülkeleri etkiledi ve küresel büyümede önemli bir ivme kaybına sebep oldu. Küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye olarak ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz. Dolayısıyla, 2022 yılında da küresel anlamdaki risk ve tehditlere karşı ihracatçılarımız sayesinde rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

KATKI SAĞLIYOR

"Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 salgını nedeniyle biz de sektör olarak hızlıca yeni dünya düzenine adapte olmak ve ihracatımızın olumsuz etkilenmesine izin vermemek adına, sanal alım heyeti ve ticaret heyeti programlarımızla faaliyetlerimizi dijital platformlara taşıdık. Gerek biz gerek ise üye firmalarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere istinaden hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf şağlayarak sektörümüzün ihracatına katkı sağlayan bu uygulamalarımıza pandemi sonrasında da devam ettireceğiz" diyen Başkan Girit, "Yakın zamanda, Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri ve kanatlı etleri ihracatının önündeki teknik engelleri Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızla el birliği ile yaptığımız uzun müzakereler sonucunda kaldırdık. Süt tozu ile başlayan süt ürünleri ihracatımızı yakın zamanda Çin'deki market raflarında Türk peynirinin yer almasını sağlayarak, tavuk ayağı ile başlayan kanatlı etleri ihracatımızı ise diğer kanatlı ürünlerini ihraç ederek devam ettirme niyetindeyiz" dedi.

İŞBİRLİKLERİ SÜRÜYOR

Başkan Girit şöyle konuştu: "Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, su ürünleri sektörü özelinde, özellikle yetiştiricilikle ilgili çalışma yapılması, karbon ayak izi konusunda sektörün karbon salınımını azaltmak konusunda farkındalık yaratmak ve girişimlerde bulunmak amacıyla projeler hayata geçirilmesi planlanmakta, bu kapsamda öncelikli olarak sektörün karbon salınımına yönelik mevcut durum analizinin yapılması (karbon ayak izinin hesaplanması, hangi faktörlerin ne kadar artırdığının tespit edilmesi vs.) ve sonrasında bir yol haritası belirlenmesi konusunda Ege Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Su Ürünleri sektöründe başlatılan bu projenin önümüzdeki dönemde kanatlı sektörü başta olmak üzere diğer hayvansal mamuller sektörü için de devam ettirmeyi planlamaktayız."

TURQUALITY projesini hayata geçirdik

"TİCARET Bakanlığı'nın desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY Projesini hayata geçirdik" diyen Başkan Girit, "Proje kapsamında Türk su ürünleri dahil, Türk lezzetlerini ABD'li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttık. Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesi'nde müfredata girmesini sağladık. Bu sayede üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olmalarını ve meslek hayatlarında menülerinde Türk ürünlerine yer vermelerine vesile olacağız. Bu sayede sektörümüzün önemli hedef pazarlarından ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedefliyoruz" dedi.

Marka degerini artırmalıyız

"SU ürünleri, kanatlı etleri, yumurta, bal, süt ve süt ürünleri sektörlerinde gerek yurt içinde tüketimi artırmak, yurt dışında ise sağlıklı ve kaliteli Türk gıdası algısı yaratarak ihracatımızı artırmak amacıyla reklam filmleri çalışmaları yapmaktayız" diyen Başkan Girit, "Bu filmlerin yurtdışında dijital platformlarda yayınlanması için reklam stratejileri geliştirmekteyiz. Hedefimiz Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerini sadece kalite ve üretim gücü ile değil gastronomi alanında yarattığı lezzetler ile de uluslararası pazarlarda tanıtmak ve marka değerini yukarılara taşımak" dedi.