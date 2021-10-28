Tire Süt Kooperatifi gençlere emanet

Tire Süt Kooperatifi, Başkan Mahmut Eskiyörük'ün 'en önemli projem' diye adlandırdığı çalışmayı hayata geçirdi. Başkan Eskiyörük'ün, "Genç Ortak ve Ortak Çocukları Geleceğe Hazırlanıyor' projesi ilk meyvelerini verdi.

PROJE BAŞKANA AİT

Üç ay süren eğitimi aksatmadan tamamlayan gençler sertifikalarını başkan Mahmut Eskiyörük'ün elinden aldı. Kooperatif, uyguladığı öncü projelerle Birleşmiş Milletler tarafından "Dünyada Örnek Model" seçilmişti. Başkan Eskiyörük'ün bizzat detaylarını çizerek hayata geçirdiği "Genç Ortak ve Ortak Çocukları Geleceğe Hazırlanıyor Projesi" kooperatife gelecek yıllarda genç yönetici yetiştirme açısından için yeni bir vizyon çizdi. Başkan Eskiyörük, "Yakın gelecekte Tire Süt Kooperatifi'ni bu prıl pırıl gençlere emanet edeceğiz" dedi. Kooperatifin her konuda örnek olduğu gibi lider yönetici yetiştirmek konusunda da önemli bir adım attığını belirten Başkan Mahmut Eskiyörük, kooperatif ortaklarının çocuklarına yönelik açtıkları eğitimle geleceğin lider yöneticilerini işin mutfağında yetiştirdiklerini ifade etti.

GELECEĞİN YÖNETİCİ KADROLARI

Kooperatifin yereldeki öz kaynakları ile başarılı olduğunu hatırlatan Eskiyörük, "Ülkemizde kuruluşların kaderi genelde yöneticilerine bağlı kalıyor, yani baştaki yönetici değişince o kuruluş ilkelerinden ve amaçlarından sapabiliyor. Bu durum, kurumsallaşmanın tam anlamıyla oturmamasından kaynaklanıyor. Bu riski kooperatifimizde yaşamamak için kooperatif ortaklarımızın çocuklarına yönelik açtığımız eğitimle geleceğin yönetici kadrolarını yetiştirmeye başladık. Ne kadar çok gencimizi kooperatifçilik konusunda eğitirsek o kadar güçlü ve kurumu sahiplenen bir gelecek yaratırız" diye konuştu.

UZMANLAR EGITIM VERDI

mevzuat, kooperatifçiliğin önemi, kooperatifler arası iş birliği süreçleri, proje uygulama, yöneticilik gibi konularda alanında uzman isimler tarafından eğitim aldığını kaydetti. İş başında olduğu dönem içinde kooperatifin dünya çapında ismini duyurduğunu belirten efsane başkan, "Göreve geldiğimde 359 bin TL olan kooperatif öz varlığını 20 yılda 236 kat, ciroyu ise 200 kat büyüterek çalışan sayımızı 11 kişiden 475 kişiye çıkardık. Bu ivmenin bizden sonra da artarak sürdürülebilmesi için iki şey gerekiyor. Birincisi kurumsallaşma, ikinci ise doğru yönetimdir. Kurumsallaşma sürecini tamamladık. Şimdi de 'Genç Ortak Çocukları Projesi'yle kooperatifimizi doğru yönetebilecek liderler yetiştirerek kurumumuzun geleceğini güvence altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

PROJE ÖRNEK ALINMALI

EĞİTİM süreci hakkında da bilgiler veren Eskiyörük, şöyle devam etti. "Proje kapsamında 20-40 yaş arası en az lise mezunu ve ata mesleğini sürdürecek olan kooperatifimizin ortak çocuklarını kooperatifçilik konusunda eğittik. Eğitimimizin ana amacı "Ben" değil "Biz" anlayışına sahip lider yöneticiler yetiştirmektir. Tire Süt Kooperatifi'nde liderlik yapmak için gerekli olan, kooperatifçiliğe inanmak, kurumu sahiplenmek, işini severek yapmak, ilgilenmek, disiplinli ve kararlı olmak, bilgili olmak, kaynakları doğru kullanmak, adil olup ayrımcılık yapmamak, kooperatif işlerine siyaseti karıştırmamak, çok çalışmak, şahsi değil kurum menfaatlerini ön planda tutmak ana ilkelerimiz olacaktır. Kooperatifçiliğin geleceği açısından önemli olan bu projemizin tüm ülke çapında örnek alınarak uygulanmasını diliyorum."

NADİR UYSAL