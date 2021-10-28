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Haberler Yaşam Turkovac aşısı için vatandaşlar sırada

Turkovac aşısı için vatandaşlar sırada

Turkovac aşısı için vatandaşlar sırada

28.10.2021

YERLİ ve milli aşıda 41 pilot il arasında yer alan Aydın'da bir haftalık süreçte çok sayıda vatandaş, Turkovac aşısı yaptırdı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşların e-Nabız ve Alo 184 üzerinden gönüllü olma taleplerini oluşturup randevularını alabileceklerini söyledi. Açıkgöz, "Gönüllülerin 18-59 yaş aralığında olması, Kovid geçirmemiş olması, 2 doz Sinovac aşısının üzerinden en az 90, en fazla 270 gün geçmiş olması gerekiyor. Şartları uygun olan vatandaşlarımızın transferini İl Sağlık Müdürlüğümüz karşılayacak. Aşı çalışmalarına katkıda bulunanlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. .

■ İHSAN KARATAŞ

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