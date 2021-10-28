‘Yeni bir ihracat rekoru geliyor’

Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında da ihracatın artarak devam ettiğini söyledi. 2021 yılının 9 aylık döneminde Türkiye genelinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri toplam ihracatı 3.5 milyar doları bulduğunu belirten Uçak, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış sağlandığını ifade etti. Bu başarıda tüm birlik üyelerinin payı olduğunu vurgulayan Uçak, "2017 yılının sonunda 739 milyon dolar olan Birliğimiz yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı, 2018 yılında %12 artışla 831 milyona, 2019 yılında %7 artışla 890 milyona ve nihayet 2020 yılının sonunda %17 oranında artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükseldi ve Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını üyelerimizle beraber aşmayı başardık" dedi.

YÜZDE 14 ARTIŞ VAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ihracatının 9 aylık dönemde 813 milyon dolara yükseldiğini ve yüzde 14 oranında artış sağladıklarını belirten Uçak, "Bu artış oranı yıl sonuna kadar devam ederse ihracatımızı 1 milyar 100 milyon doların üzerinde kapatacağız. 2021 yılı sonunda Birliğimiz adına yeni bir ihracat rekorunun geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Birlik olarak meyve sebze mamullerindeki 9 aylık ihracatımız %20 artış ile 584 milyon dolar olarak gerçekleşti. En büyük pazarlarımız Almanya, ABD ve İngiltere olurken en çok ihracat yapılan ürünler de turşular ve meyve suları oldu. Yaş Meyve Sebze ihracatında da ilk 3 pazarımız Rusya, Almanya ve Ukrayna olurken, kiraz, üzüm ve domates en fazla ihracatı yapılan ürünler oldu" dedi.

SORUNLARA SAHİP ÇIKTIK

Birliklerin asli görevlerinden biri üyeleri adına faaliyetlerde bulunmak ve ihraç ürünlerini tanıtımını yaparak bilinirliğini artırmak olduğunu belirten Başkan Uçak, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu bilinçle hareket ederek pandemiye rağmen birçok faaliyette bulunduk. Üye ilişkileri ekibimizi kurduk, bu ekip 2018 yılından bu yana mesafe tanımaksızın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Afyon, Balıkesir ve Denizli'deki firmalara ziyaretlerde bulundu ve 800'ün üzerinde üyemizi belirli aralıklarla yerinde ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Firmalarımızı, ürünlerimizi, Birliğimizi tanıtmak amacıyla Hasat ve Ötesi Dergisini çıkarmaya başladık. Bugüne kadar 70'in üzerinde üye firmamız ile röportaj gerçekleştirdik, sektörel gelişmelerden tüm paydaşları haberdar ettik. Bölgemizde ihracatı ağırlıkla yapılan ürünler için bölgenin kalıntı haritasını ortaya çıkarmak amacıyla 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' adını verdiği projeyi hayata geçirdik. Birlik olarak gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmak ve kalıntı sorununu erken tespit ermek için böyle bir proje yürütüyoruz. Ur-Ge Projelerimizle hem yaş meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri kümemizle pandemi döneminde sanal ortamda faaliyetler gerçekleştirdik, artık fiziki faaliyetlerimize de hız vermeyi planlıyoruz" dedi.

ÜYELERIMIZDEN GÜÇ ALIYORUZ

"KASIM sonunda Hollanda ve Belçika'ya Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz ve orada ikili iş görüşmeleri düzenleyeceğiz" diyen Başkan Uçak, "Sayabildiğimiz ve sayamadığımız tüm faaliyetleri üyelerimizden aldığımız güç ile gerçekleştiriyoruz. Umuyorum 2021 yılının sonunu da yeni bir ihracat rekoru ile kapatırız ve 2022 yılında yeni hedeflere yelken açarak büyümeye davam ederiz" dedi.