Atv’nin sevilen dizisi ’Kardeşlerim’de neler oldu?

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #YeniHayatım etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

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KARDEŞLERİM 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif'i bitirmek için Suzan ile Nebahat iş birliği yaparlar. Ancak konuşmalarını duyan Kaan, bunu Akif'in gözüne girmek için hemen ona yetiştirir. Baba oğul birlikte balık tutma sözü karşılığında Suzan ile Nebahat'in konuşmalarını aktarır.

Melis ile Kadir sonunda aralarındaki sorunu aşmayı başarır.

Çekiliş paralarını alıp yeğenlerinden saklayan Şengül kendini affettirmek için elinde geleni yapar.

Doruk, Ömer'in iş yerinde çalışmaya başlar. Ancak Akif'in casusu olan şoförü bu bilgiyi ona ulaştırır ve Doruk anında işsiz kalır.

Müzik işini kafaya takan Ömer tava, tencere ve kaplarla kendi baterisini kendi yapar. Evdekiler ona gülse de mutfak gereçleri ile pratik yapmaya devam eder.

OĞULCAN VE DORUK HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞIR

Okul balosu biletleri için Oğulcan da Ömer ile geceleri ekstra işe gider. Ancak iş yeri nakliyatı yapan firma dolandırıcıdır. Taşıdıkları iş yerlerini soymaktadırlar. Bu durumu Ömer fark eder ancak Doruk ve Oğulcan anlamazlar para kazanmak için onlarla işe çıkarlar.

Ömer'in ihbarı ile tutuklananlar arasında Doruk ile Oğulcan da vardır. Akif'i bitirmek için otel odasında buluşma ayarlayan Suzan ve Nebahat büyük sürprizle karşılaşır. Her şeyden haberdar olan Akif onları fena oyuna getirir. Akif Atakul'u bitirmek sanıldığı kadar kolay değildir.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!