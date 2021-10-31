İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, 2013-2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 171'e yükseldiği vurgulandı.
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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