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Haberler Yaşam ‘Vakalar 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gelebilir’

‘Vakalar 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gelebilir’

‘Vakalar 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gelebilir’

31.10.2021

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarının günlük 25- 30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" dedi. Genel anlamda aşılamaya karşı ayak direyen bir grubun olduğunu belirten Şener, "Bu grup ne yazık ki, 65 yaş altında, hastane ve yoğun bakıma yatış riskleri var. Hastalık yükü anlamında reel olarak ciddi bir popülasyon oluşturacak gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.
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