Emine Erdoğan müzeyi ziyaret etti

BAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti. Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.

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