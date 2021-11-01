Müge Anlı canlı izle Atv 1 Kasım Pazartesi

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un acı sonu. Kimliği belirsiz cenaze teşhis edildi. Yüksel Bey gözyaşlarına boğulurken Bilsen Hanım'ın annesi kızının para için Yüksel Bey tarafından harcandığını ifade etti. Şuayip Bey de kardeşinin katilinin Yüksel Bey olduğunu iddia etti. Yüksel Bey "Ben öldürdüysem Allah benim belamı versin" dedi. Şuayip Bey, 15 gün önce annesinin pasaportu vermeye gittiğinde Yüksel Bey'in Azeri bir kadın öldürülmüş, roman bir çocuk yakalanmış dediğini, nereden bildiğini sordu. Ayşe Hanım, Yüksel Bey'in kendisine de "Burgaz'da bir ceset bulunmuş, ama Özbek'miş" dediğini aslında Yüksel Bey'in öldürdüğünü öne sürdü. Yayının ardından Kerime Hanım ve Şuayip Bey adli tıp kurumuna giderek Bilsen Hanım'ın cesedini teşhis etti. Şuayip Bey bu kişinin kardeşi olduğunu söyleyip faili meçhul olarak görülüp kimsesizler mezarlığına defnedildiğini dile getirdi. Şuayip Bey kardeşinin saçlarının dökülmüş olduğunu belirtip kardeşinin bunu hak etmediğini belirtti. Bilsen Pirpor'un sevgilisinin evinde arama. Müge Anlı, telefonun içinden ne çıkacağına bakılacağını, Yüksel Bey'e kadın cesedi bulundu dediğini, hiç tepki vermediğini, Lüleburgaz'da bulundu deyince biz oraya gitmedik dediğini, kadının kolunda dövme var denildiğinde yine tepki vermediğini, dövmenin şeklini bile söylemediğini, ki özellikle söylemediğini düşündüğünden söz etti. Müge Anlı, insanın 1 buçuk yıl birlikte olduğu kadının dövmesinde ne şekil olduğunu bileceğini vurgulayıp bunun da mümkün olmadığını, Yüksel Bey'in hep dövme şeklini söylemeyeyim Bilsen bulunmasın dediğini, özür dilediğini ama böyle düşündüğünü, insanlar ayrıntı vermeyince bulunamayacağını sandıklarını belirtti. 22 yaşındaki genç bulundu.