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Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen program Esra Erol'da oldu

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Sevilen program 29 Ekim Cuma günü yayınlanan programıyla Tüm Kişiler’de en çok izlenen program oldu.

Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen program Esra Erol’da oldu

01.11.2021, 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 10:49

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde en yüksek izlenme oranı ve payı alan yapım oldu. %6,09 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı alarak günü birinci tamamladı.

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Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

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